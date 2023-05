Op Noord-Beveland zo goed als helder weer vanochtend

VIERDE DIVISIE Bijna alles valt de goede kant op voor Goes, maar een ticket voor de nacompeti­tie zit er niet in

Het is Goes niet gelukt in de laatste speelronde van de vierde divisie een ticket voor de nacompetitie te bemachtigen. De Zeeuwen wonnen zelf met 2-3 bij Achilles Veen en zagen veel concurrenten verliezen, maar Kloetinge bleek uiteindelijk de spelbreker.