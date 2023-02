Mensensmokkelaar Colijnsplaat veroordeeld tot jaar cel

G. H. werd op 25 augustus 2018 door de Koninklijke Marechaussee opgepakt in de haven van Colijnsplaat. Hij was kapitein op een zeiljacht en aan boord werden acht Albanezen gevonden, die naar Groot-Brittannië gesmokkeld zouden worden. Beide mannen kwamen in beeld omdat de verhuurder van het jacht in Yerseke de zaak niet vertrouwde. R. H. huurde en betaalde de boot omdat zijn twee metgezellinnen dat - vanwege hun Albanese afkomst - niet konden. Een dag later werd de boot door G. H. opgehaald in Colijnsplaat afgemeerd en niet veel later arriveerde de marechaussee. Die ontdekte in de kajuit acht Albanezen die niet konden verklaren wat en waarom ze in het jacht vertoefden.