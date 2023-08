Marcel Filius en Annelieke Landré ontwierpen zelf hun huis aan het water: ,,De eilanden in het Veerse Meer zijn onze tuin”

De steiger achter de winkel is nagenoeg leeg, op een paar zeilbootjes na. Het grootste deel van de vloot is verhuurd. ,,Wij hoeven eigenlijk niet naar het weerbericht te kijken om te weten wat voor weer het wordt”, zegt Filius gekscherend. ,,Wordt het mooi weer, dan krijgen we veel reserveringen binnen in het systeem. En wordt het niks, dan zakt dat meteen in. Maar ja, dat is nu eenmaal zo in deze branche.”

Vakantiewerk

Met deze branche doelt Filius dus op de watersportbranche. Die heeft al zijn interesse sinds hij een jonge jongen was. ,,Ik ben in Kamperland opgegroeid en ging altijd veel windsurfen, vanaf mijn 6de al. Dan kocht ik mijn spulletjes bij Zwemer. Op mijn 14de werd me gevraagd of ik het leuk vond om vakantiewerk te komen doen, en zo is het begonnen.” Filius studeerde bedrijfskunde en had verschillende banen, onder andere op het gebied van marketing, tot de kans voorbij kwam om het watersportbedrijf over te nemen. ,,Meneer Zwemer ging stoppen en hij had geen opvolgers in de familie. Er was ook geen gegadigde die het bedrijf in zijn geheel, dus met alle onderdelen van winkel tot verhuur, wilde overnemen. Mijn broer en ik besloten ervoor te gaan en hebben het in 2002 overgenomen.”