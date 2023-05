Lekker weer op Noord-Beveland vandaag

Marc droomt van Zeeuwse St Ayles, gebouwd door de dorpen

Kortgene is de thuisbasis van de allereerste Zeeuwse St Ayles-skiff. En meer dorpen moeten volgen, maar dan moet deze van oorsprong Schotse boot wel volgens de traditie gebouwd worden. Want je bouwt een boot als dorp. Want kopen? Dat hoort eigenlijk niet, aldus Marc Beerens.