Lekker weer in Noord-Beveland vandaag

Dies Janse met Oranje onder 17 uitgescha­keld op EK

Goesenaar Dies Janse is met Oranje uitgeschakeld op het EK voetbal onder 17 jaar. Het Nederlands team ging ook in de tweede wedstrijd onderuit. Na het 2-0-verlies tegen Zwitserland werd nu verloren van Engeland. Het werd in het Hongaarse Debrecen 4-1.