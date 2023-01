Hoe een buffet in de kerk het dorp samenbrengt

Vanuit de hoek van de kerkzaal kijkt Mark Faasse tevreden toe. Het is vrijdagavond, De Ark staat in het teken van een feestmaaltijd. Veertien koks waren al snel bij elkaar gevonden, deden een fraai buffet verrijzen van tonijnlasagne tot zwiebelküchen en brownies na. Geen cateringwerk, maar allemaal gekookt of gebakken door bereidwillige dorpsgenoten. Faasse: ,,En weet je wat het leuke is: er zijn hier mensen die bij de Navo werken of de Deutsche Bank. Maar ook mensen die even geen werk hebben of deels afgekeurd zijn.”