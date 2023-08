Het echtpaar Dingemanse uit Kortgene is 65 jaar getrouwd; ‘In de kersentuin sloeg de vonk over’

Verdachte (24) fatale steekpar­tij azc Hardenberg probeerde eerder iemand te doden in ander azc

De 24-jarige man die volgens justitie in februari een medebewoner van het asielzoekerscentrum in Hardenberg vermoorde, probeerde een paar jaar eerder al iemand te doden in het azc in Middelburg. S.M. kreeg in 2021 twee jaar cel opgelegd. M. zou in februari hebben ingestoken op een man van 24 in azc Heemserveen bij Hardenberg.