Helder weer op Noord-Beveland vanmiddag en vanavond

Sporen in de Delta Een zonnig maar gedoemd hofje

Een onopvallend poortje in een straat die onherkenbaar zou veranderen. We hebben het over het Annahofje aan de Sint-Pieterstraat in Middelburg, naast de Waalse kerk. Aan de andere kant van de straat stond de uitbouw van de voormalige Teeken Akademie, met daarnaast de Vrijzinnig Hervormde kerk. Al deze bebouwing is weggevaagd op 17 mei 1940 door de desastreuze beschieting en stadsbrand van Middelburg aan het begin van de Tweede Wereldoorlog.