WK Vrouwenvoetbal Down Under met Angela Versluis: problemen in de spits, stugge tegenstan­ders en berichtjes uit Australië

In de WK-rubriek Down Under met Angela Versluis vertelt voormalig profvoetbalster Angela Versluis uit Veere na ieder duel van de Oranje Leeuwinnen hoe zij de wedstrijden van het Nederlands elftal en alles rond het wereldkampioenschap in Australië en Nieuw-Zeeland beleeft. In aflevering één: de nipte overwinning van Oranje (1-0 op Portugal), ploeterende favorieten en een oproep aan alle Nederlanders. ,,Ik kreeg via WhatsApp filmpjes uit Australië. Wat een verschil!.’’