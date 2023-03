Geen subsidie voor replica Romeins vrachtschip

Romeins vrachtschip is dankzij heel veel moed en doorzettingsvermogen van Dimp en Ludo terug in Colijnsplaat

Publiciteitsstunt

Gedeputeerde Staten erkennen dat er weinig kennis is over de vaareigenschappen van een Romeins schip, maar het college vraagt zich tegelijkertijd af of het wel op het pad van de provincie moet liggen om een dergelijk project te financieren. De vaartocht naar Engeland met zout en mosselen noemt het provinciebestuur ‘in wezen een eenmalige publiciteitsstunt.’

Het idee was om de replica van het Romeinse vrachtschip na afloop van de vaartocht over te dragen aan een ondernemer van de bruine vloot. Dat maakt het plan van de stichting juridisch onmogelijk. Als de provincie de bouw zou subsidiëren, zou namelijk sprake zijn van staatssteun. ,,Daarnaast is er al grote moeite om de huidige bruine vloot in stand te houden. Een extra schip toevoegen (met overheidssteun) aan deze vloot is niet wenselijk."