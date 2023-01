Eis dertig maanden cel voor smokkelen Albanezen in Colijnsplaat

G. H. werd op 25 augustus 2018 door de Koninklijke Marechaussee opgepakt in de haven van Colijnsplaat. Hij was kapitein op een zeiljacht en aan boord werden acht Albanezen gevonden, die naar Groot-Brittannië gesmokkeld zouden worden. R. H. werd later aangehouden. De zaak begon toen een verhuurder van jachten in Yerseke wantrouwen kreeg. R. H. plus twee vrouwen huurden op zijn naam een zeiljacht, betaalden en vertrokken.

Op naam van R. H. omdat de vrouwen geen boot konden huren vanwege hun ‘Albanees’ zijn. Een dag later werd de boot door G. H. opgehaald en naar Colijnsplaat gevaren. De bedoeling was om een leuke rondvaart te maken, heette het. Het bleef ook bij die ‘bedoeling’, want de Marechaussee arriveerde en in de kajuit ontdekten ze acht Albanezen. Wat ze daar deden konden ze niet vertellen. Ze hadden een feestje gehad en waren enorm dronken geweest. Wat ze hadden gedronken werd ook niet duidelijk, want er werd geen sterke drank maar tien flessen water en brood aangetroffen. Engeland werd dus niet bereikt en de beide H.’s - inmiddels al lang en breed thuis -verdwenen achter de tralies.

Volgens de raadslieden waren de twee H.’s voor het karretje gespannen. De (escort)dames kenden taxichauffeur R. H. die de dames wel wilde helpen en G. H. die een gratis vliegticket, overnachting in een hotel kreeg en 200 euro kon verdienen door als kapitein te fungeren. Enige ervaring met zeilen had hij niet. Zijn enige kennis met de zee was dat hij in Albanië in een kustdorp woonde. ,,G. H. spreekt Engels, het is niet gebruikelijk geld te verdienen in Albanië en naar Engeland varen is niet zo ingewikkeld, want het is nauwelijks te missen’',legde zijn advocaat de keuze voor G. H. uit. Ook vonden ze de eis van de officier te hoog, daar in vergelijkbare zaken in den lande een straf van drie maanden werd opgelegd. Alles bij elkaar waren ze van mening dat de rechtbank maar tot één oordeel kon komen en dat was vrijspraak.