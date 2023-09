Een zomer om snel te vergeten? Op Noord-Beveland regende het dit jaar juist minder dan normaal

met Poll Verbod op mobieltje in de klas is flink wennen: ‘Je hebt je telefoon gewoon voor van alles nodig’

Het was even wennen op CSW Van de Perre. Mobieltje thuis of in de kluis, is de regel die sinds deze week geldt. In de klas hielden de leerlingen zich weliswaar - op een uitzondering na - aan het verbod op het gebruik van de smartphone, maar in de kluis? ,,Dat doet niemand.”