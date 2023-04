Een simpel verzoek voor openbaar maken stukken kost klauwen met tijd en geld

Zierikzee Jazz wil zichzelf op de kaart zetten; ‘Dit moet hét jazzfesti­val van Zeeland worden’

Terneuzen heeft het, Middelburg en -last but not least- Domburg. Waarom Zierikzee dan niet, vroeg de kersverse centrummanager Werner van Laere zich af. Hij trok reclameman Swen Blikman aan zijn jasje en kijk: In het weekend na Hemelvaartsdag bruist het hart van de Schouwse monumentenstad van vrolijke jazz.