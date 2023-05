Dit is hoeveel toeristenbelasting je betaalt op Noord-Beveland

Ook succes voor de vrouwen van Kloetinge: plek in bekerfina­le na zege in Zeeuws onderonsje

De voetbalsters van Kloetinge hebben de finale van de districtsbeker bereikt. De Bevelandse ploeg was in een doelpuntrijke halve finale in Zeeuws-Vlaanderen met 5-7 te sterk voor Hontenisse.