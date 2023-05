Dit is hoeveel elektrische voertuigen er zijn op Noord-Beveland

Kloetinge neemt titelrol aan: ‘Dit mogen we niet meer weggeven’

In de stad waar dit voetbalseizoen sleet zit op voetbalglorie, kraaide Kloetinge juist victorie. De Bevelandse formatie won in Amsterdam simpel van ASV De Dijk (0-4) en mag meer dan ooit lonken naar de titel in de vierde divisie.