‘De Zeeuwse kust en de uitgestrekte horizon, daar hou ik ontzettend van. Die mis ik wel in Johannesburg’

,,Eenvoudig, simpel en overzichtelijk, als ik er op terugkijk. Ik groeide op in Wissenkerke, met mijn ouders, twee broers en een zus. Mijn vader werkte in de landbouw en mijn moeder was verpleegkundige en werkte in Vredestein, het lokale bejaardentehuis. Mijn vader had een lap grond van ongeveer zes hectare, en nog een grote moestuin. We hielpen soms mee op het land, bijvoorbeeld als het hooi of stro naar binnen moest, en ook in de moestuin met bonen en bessen en bramen plukken. Bijna alle groente en fruit die we thuis aten, verbouwde mijn vader zelf. Alleen appels, sinaasappels of bananen moesten we kopen.”