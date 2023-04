De woning van Petra Sloof staat te koop: ‘Dit huis heeft karakter en een ziel. Ik ga het vreselijk missen’

Binnenkort te zien op het Veerse Meer: de Tiki Boat Bar. ‘Dit wordt geheid een hit’

Kijk niet gek op als er in juni op het Veerse Meer twaalf mensen dansen op een varende Hawaïaanse bar. Want de jonge Goese ondernemer Guillermo van de Ven (23) wil Europa veroveren met de Tiki Boat Bar. ,,En dat gaat zeker lukken, want in Amerika is dit een hit.”