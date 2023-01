Contouren van nieuw Roompot Beach Resort zijn bekend: niet iedereen staat te juichen

Zo zijn er flink wat zorgen over het autoverkeer. Alle vakantiegangers die het hele jaar komen en gaan moeten over smalle polderwegen naar het park. En wat heeft de vernieuwing voor effect op het aantal toeristen? Blijft het gelijk, komen er minder of komen er meer? Ook op Noord-Beveland wordt de toegenomen druk van het toerisme gevoeld. En wat is het effect op het landschap?

Tijdens een drukbezochte inloopavond over het nieuwe voorontwerp bestemmingsplan werden veel vragen gesteld. En hoewel de mensen achter de tafels de vragen zo goed mogelijk probeerden te beantwoorden, lukte dat niet altijd want in dit stadium van het plan is nog veel onzeker. Het voorontwerp bestemmingsplan is een ‘vlekkenplan’. Een globaal plan waarin de contouren van de toekomstige inrichting aangegeven zijn. Maar de definitieve invulling, zoals het exacte aantal huisjes, de invulling van het nieuwe centrumgebouw, hoeveel jaarplaatsen er zijn en noem maar op, dat komt pas later aan de orde.