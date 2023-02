Cleijenborch krijgt voor vijfde keer het lhbti+ certificaat Roze Loper; ‘Helaas de enige in Zeeland’

Zorgcentrum Cleijenborch in Colijnsplaat heeft voor de vijfde keer op rij het certificaat Roze Loper gekregen. Maar wat houdt dat eigenlijk in? Vijf vragen aan Corella Nijsse en Geerard Vader van Cleijenborch.

Wat is dat precies: een Roze Loper?

,,Dat is een kwaliteitskeurmerk voor zorg- en welzijnsinstellingen en gaat over diversiteit. In dit geval betreft het de lhbti+ gemeenschap. We willen ervoor zorgen dat mensen uit die gemeenschap zich bij ons ook veilig voelen.”

Wat is er zo bijzonder aan Cleijenborch dat dit certificaat nu al voor het vijfde jaar op rij wordt toegekend?

,,Wij hebben er indertijd speciaal beleid voor ontwikkeld. Bij een intake wordt dat bijvoorbeeld al kenbaar gemaakt en krijgen nieuwe werknemers en nieuwe bewoners er informatie over. Zodat ze gelijk weten waar wij voor staan en dat het allemaal bespreekbaar is. Je gaat uiteraard niet expliciet naar iemands geaardheid vragen. Maar we willen dat iedereen zich hier gezien, gewaardeerd en helemaal veilig voelt.”

Wat doen jullie daar dan allemaal voor?

,,We willen vooral inclusief zijn. Je hebt wel te maken met een generatie waarbij dat allemaal niet zo vanzelfsprekend was. Toen we bezig waren om dit te implementeren hebben alle personeelsleden, vrijwilligers, cliënten en mantelzorgers trainingen gehad van Evelien van de Putte. En er worden trouwens nog steeds trainingen voor gegeven. Verder hangt er het hele jaar door een regenboogvlag, krijgen de bewoners flyers, doen we ieder jaar wat aan coming out day en dit jaar doen we ook mee met Roze Zaterdag.”

En levert het ook nog iets op?

,,Jazeker! Dat mensen zich hier geaccepteerd voelen en dat er gesprekken over gevoerd kunnen worden. Een voorbeeld: Een bewoonster vroeg eens aan een medewerker waar die regenboogvlag voor stond. Die medewerker heeft dat keurig uitgelegd, waarop het gesprek ontstond en zij over haar eigen identiteit begon te praten. Op die manier kun je er het gesprek over aangaan.”

,,Een ander voorbeeld: tijdens de trainingen had een bewoner er een gedicht over gemaakt dat ze wilde voordragen. Het wordt hierdoor dus bespreekbaar en geaccepteerd. Maar ook voor de medewerkers heeft het een meerwaarde. Er zijn er zelfs die bewust voor ons hebben gekozen omdat ze weten dat wij dit in het beleid hebben.”

Cleijenborch heeft het certificaat nu al voor het vijfde jaar. Zijn er al veel instellingen gevolgd in Zeeland?

,,Nee, dat helaas nog niet. Het is jammer dat wij nog steeds de enige zorginstelling in Zeeland zijn met de Roze Loper. We hopen wel dat we hiermee een voorbeeld zijn voor anderen en dat andere organisaties toch ook zullen volgen.”