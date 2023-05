Bubbelwijn uit de Oosterschelde? ‘Jazeker. Dit wordt een zeer exclusieve wijn’

VIERDE DIVISIE/MET VIDEO Degradatie­kan­di­daat maakt een einde aan de imposante reeks van Goes

Aan de ongeslagen reeks van Goes in de vierde divisie is zaterdag een eind gekomen. Na dertien duels zonder nederlaag verloor de nummer vier van de ranglijst weer eens. In eigen huis werd het 0-2 tegen degradatiekandidaat Spijkenisse. Toch bleef de schade redelijk beperkt, met de spannende slotfase van het seizoen voor de deur.