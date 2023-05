Bewolkt weer op Noord-Beveland vandaag

mijn foto MIJN FOTO | ‘Alles ademt Feyenoord bij Remon, tot in elke vezel van zijn lijf’

Geen Coolsingel of Hofplein voor Remon de Jonge op 14 mei. Hij vierde het kampioenschap van zijn Feyenoord gewoon in Goes bij Zuidwester, waar hij woont. Remon heeft dezelfde beleving en passie als de fanatiekelingen en diehards in Rotterdam, echter kon hij daar die bewuste avond niet bij zijn vanwege zijn beperkingen.