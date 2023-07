indebuurt.nl Mosselfees­ten in Middelburg 2023: dit is het programma

Yes, het is bijna zover! De Mosselfeesten gaan morgen, donderdag 27 juli, weer van start. Drie dagen lang staat de Vlasmarkt vol met kleine podia, dansende mensen en natuurlijk pannen met mosselen in allerlei variaties. Het programma? Daar vertellen we je meer over in dit artikel.