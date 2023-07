huisje, boompje, bootje | met video ‘Als je hier ’s ochtends wakker wordt, is het eerste wat je doet over het water kijken’

Er zijn in Kortgene heel wat mooie plekken om aan het water te wonen of, zoals veel toeristen weten, vakantie te vieren. De ligging zo direct aan het Veerse Meer is wel uniek in Nederland. Loes Meeuwisse en haar man Gert wonen in de wijk Veerse Meer I, een bungalowpark dat in de jaren 70 gebouwd werd. Dat zie je bij veel woningen aan de bouwstijl, al zijn er inmiddels heel wat flink verbouwd. Dat geldt ook voor de woning van Loes en Gert.