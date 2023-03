Arrestatieteam doet inval na onwelwordingen in Kortgene

De hulpdiensten werden rond 19.45 uur al opgeroepen voor een aantal personen die onwel waren geworden, zo heeft de politie bevestigd. Na de melding van de onwelwordingen kwamen de politie, de brandweer en de ambulancedienst ter plaatse. Volgens een politiewoordvoerster werden in totaal drie personen door ambulancepersoneel onderzocht. De brandweer deed in de tussentijd meerdere metingen in de omgeving.

Omdat de politie het vermoeden had dat er mogelijk een drugslaboratorium in één van de woningen in het huizenblok aanwezig was, werden de Dienst Speciale Interventies (DSI) en de Landel ijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) opgeroepen. De leden van de DSI traden rond 00.25 uur één van de woningen binnen. De woning werd grondig doorzocht. Ook de ruimte onder het dak, die gedeeld wordt met de andere huizen in het rijtje, werd doorzocht. Uiteindelijk werd echter niets bijzonders aangetroffen of gemeten.