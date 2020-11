Zuster Linda zit op TikTok dankzij haar zoon en is nu razend populair

Linda - ondertussen beter bekend als ‘zuster Linda’ - is razend populair op TikTok. Samen met haar collega’s maakt ze hilarische video’s vanuit het ziekenhuis St Jansdal in Lelystad. Met haar positiviteit weet ze mensen aan het lachen te maken. Dat blijkt wel uit de mijlpaal die zij onlangs bereikte: meer dan 10.000 volgers.

Het begon allemaal als een geintje. Nadat haar 16-jarige zoon een TikTok-filmpje gemaakt had, dacht Linda: dat kan ik ook. In een mum van tijd hadden Linda en haar zoon een account voor haar in elkaar geflanst. Nadat ze haar collega’s vroeg om een TikTok-dansje te oefenen, was de volgende dag de eerste video daar.

Daar bleef het niet bij. Ondertussen staan er talloze video’s op haar account. Als je eenmaal begint te kijken, is het moeilijk om te stoppen en ben je zo een uur verder. Dat blijkt wel uit de reacties die ze krijgt. ,,De vrienden van mijn zoon zijn razend enthousiast. Als ik vrij ben, vragen ze al gauw waar mijn TikToks blijven. Daarom ben ik ook thuis video’s gaan maken’’, aldus Linda.

In het ziekenhuis

Linda maakt voornamelijk video’s met haar collega’s op de poli. Van lipsyncs tot dansjes; Linda is van alle markten thuis. ,,We zijn heel erg afhankelijk van de momenten dat het spreekuur is afgelopen. In de praktijk nemen we dus veel korte filmpjes op, want we hebben niet veel tijd.’’

Zo hebben de dames ook een zogeheten ‘kwart voor vijf momentje’. ,,Om kwart voor vijf hebben we alles op orde. De telefoons zijn uit en alles is opgeruimd. Dan pakken we nog snel een moment voor een filmpje.’’

Positiviteit

Met haar vermakelijke video’s wil Linda vooral de positiviteit in de zorg benadrukken. ,,In de huidige tijd wordt nog wel eens vergeten wat voor mooi vak de zorg is. In de toekomst komt er een nieuwe lichting leerlingen en juist daarom is die nadruk zo belangrijk.’’ Linda vindt het belangrijk dat er gelachen wordt op de werkvloer. Zowel met collega’s als met de patiënten. ,,Ook met de patiënten op de corona-afdeling.’’

Onlangs behaalde Linda de mijlpaal van 10.000 volgers en dat laat ze niet zomaar aan zich voorbij gaan. ,,We hebben met alle collega’s een taartje erop gegeten én natuurlijk een TikTok-filmpje gemaakt.’’ En nu op naar de 20.000 volgers!

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met The Best Social Media.

