Op vakantie? Deze Europese bestemmingen zijn rustig en veilig

Oostenrijk: Defereggental

(1041 km vanaf Utrecht)



Vanwege de geïsoleerde ligging is het Defereggental in Oost-Tirol altijd wat aan de aandacht van de grote toeristenstroom ontsnapt. De mooiste weg erheen loopt door Italië, via de verscholen grensovergang op het Staller Sattel. Alleen deze bergpas al maakt de bestemming bijzonder. Het is een supersmalle eenrichtingsstraat, waarbij de klok het verkeer regelt. Een bord geeft aan op welk deel van het uur je in de richting van Oostenrijk of andersom naar Italië mag rijden. Eenmaal aan de andere kant van de bergpas loopt de weg door prachtige natuur naar een bergmeer: de Obersee. Grote kans dat je er even blijft hangen. Al was het maar om een moment te genieten van de bergen die weerspiegelen in het donkerblauwe water. De dorpen in het Defereggental liggen allemaal boven 1000 meter hoogte en ademen met donkere houten boerderijen de sfeer van vroeger. Het is vooral wandel- en uitrustgebied. Met mooie routes naar almen, verstilde zijdalen, bergmeertjes en hoge toppen in het Nationalpark Hohe Tauern. Met een beetje geluk zie je er een lammergier of steenarend.