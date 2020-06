Alles op tijd richting eindbestemming: deze medewerkers hebben het drukker dan ooit

Willem Polhoud (51), teamleider supermarktdistributie Coop

,,De mensen die de producten naar de supermarkt brengen en de mensen op de werkvloer van Coop, dat zijn de echte helden van de logistiek tijdens de coronacrisis. Onze chauffeurs hebben contact met veel verschillende mensen, ze moeten dan zorgen voor afstand en voldoende hygiëne. Je aanpassen aan de situatie was niet voor iedereen even makkelijk. Je moest het toch ineens anders doen.’’



,,Door de crisis hebben we het ook drukker gekregen. In het begin nam het volume fors toe, met 20 tot 25 procent. Elke dag leveren we aan 315 supermarkten, met honderd chauffeurs en vijf planners die het overzicht houden. Gelukkig zijn we op tijd begonnen met het oprekken van het aantal vrachtwagens. Omdat vakanties werden uitgesteld, was er ook veel meer personeel beschikbaar. Iedereen stelde zich flexibel op en zo hebben we alles voor elkaar gekregen.’’



,,Ik merk dat de supermarktdistributie in populariteit stijgt. Mensen willen graag weten waar ze aan toe zijn, hoe laat ze klaar zijn met werk en thuis kunnen zijn. Met dit werk kan dat.’’

Judith Hendrix (23), magazijnmedewerker verpakkingsleverancier Bunzl

,,Voor de coronacrisis werkte ik ook al in de logistiek. Maar omdat daar minder bestellingen binnenkwamen en er dus ook minder werk was, ben ik door uitzendbureau ASA overgezet naar het magazijn van Bunzl. Daar kwamen ze juist mensen tekort. Door de coronacrisis gaat het verpakkingsmateriaal heel hard.’’



,,Ik doe dit werk als bijbaan naast mijn studie rechten. Op sommige dagen is het drukker en dan kun je meer werken, zeker nu. Maar ook in de kerstperiode en dat is heel fijn voor mij want dan ben ik vrij van mijn studie.’’



,,Niemand zeurt en klaagt in de logistiek, iedereen werkt hard door. Dat past goed bij me. De lange dagen houd ik vol omdat ik met een leuk en hecht team werk. Een bijkomend voordeel van het werk: je hoeft niet meer naar de sportschool. Door het vele tillen krijg je een gratis work-out. Maar dat betekent ook dat je goed op je houding moet letten. Als het te zwaar is, doe je het samen.’’

René Bergman (58), chauffeur afvalverwerker Suez

,,Elke dag sta ik om 05.00 uur ’s ochtends op en begin uiterlijk om 06.30 uur. Dat zijn voor mij normale tijden. Ik heb het niet veel drukker gekregen door de coronacrisis, ik leeg voornamelijk containers voor bedrijven en dat is niet toegenomen natuurlijk. Al het werk doe ik in mijn eentje. Maar ik ben niet eenzaam hoor, ik vind het juist wel fijn. Ik kan mijn dag zelf indelen, zolang het werk maar gedaan wordt.’’



,,Na mijn verhuizing van Rotterdam naar Lelystad ben ik via uitzendbureau Start People bij Suez terechtgekomen. Ik heb het nog steeds erg goed naar mijn zin. Je komt veel buiten en ik heb veel contact met klanten, dat maakt het leuk. Als ik het niet meer leuk vind, zit ik zo ergens anders. Er is genoeg werk in de logistiek.’’



,,Mensen weten denk ik weinig van wat allemaal bij dit werk komt kijken. Ze houden in de stad weinig rekening met je wagen. Sommige automobilisten en zelfs fietsers met kind achterop schieten toch nog snel voor me. Daarom wacht ik altijd even een paar seconden voor ik de weg op draai.’’