Miljuschka over bakgekte en coronakilo’s: ‘Mijn lichaam heeft de plofkiptax al bereikt’

In Nederland gingen we direct na de eerste maatregelen los met bakken. Dat zag je in de supermarkten: de schappen met meel en bakmixen waren volledig leeggekocht. En nog steeds gaat het erg hard. Het aantal zoekopdrachten naar brood bakken is verviervoudigd, volgens Google Trends. Met name bananenbrood is zeer populair. Die gekte zag tv-kok Miljuschka Witzenhausen ook direct op haar eigen site. ,,Het ontplofte meteen in het begin al”, vertelt ze in een telefonisch interview.