Zittingen over schietdrama’s Vlissingen en Alblasserdam geannuleerd: ‘We begrijpen hoe zwaar dit nieuws is’

Moord in Vlissingen en bloedbad in Alblasserdam

Op 4 mei 2022 wordt schoenmaker Johan Quist dood gevonden in zijn winkel in Vlissingen. Het is meteen duidelijk dat de 60-jarige Vlissinger door zijn hoofd is geschoten. De politie krijgt al gauw de 38-jarige John S. in beeld als mogelijke dader. Deze inwoner van Oud-Alblas heeft op Bevrijdingsdag doodsbedreigingen geuit aan het adres van zijn ex-vriendin Kirsten, met wie hij in het verleden samen was op zorgboerderij Tro Tardi in Alblasserdam. In 2017 is S. daar weggestuurd, omdat er vanwege die relatie een ‘ongewenste situatie’ was ontstaan.