‘Zeeuwse vishandelaren verdienden tonnen met illegale vis’

MET POLL | MET VIDEODe politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag drie Zeeuwse vishandelaren aangehouden na een grootscheepse actie bij de vismijn in Vlissingen. Vijf viskotters zijn in beslag genomen.

Honderduizenden euro's

,,Op de viskotters troffen rechercheurs van de Landelijke Eenheid grote hoeveelheden vis aan, waaronder ondermaatse zeebaars. Naar schatting gaat het om zo’n 4000 tot 6000 kilo vis die niet officieel geregistreerd was in de logboeken en illegaal was gevangen. De personen worden ervan verdacht in een jaar tijd tienduizenden kilo’s vis te hebben verhandeld en honderdduizenden euro’s te hebben verdiend met deze illegale activiteiten”, aldus de politie.

Het onderzoek richtte zich vooral op de handelaren omdat zij een cruciale rol spelen. De politie sluit overigens verdere aanhoudingen niet uit.

Aanleiding voor de gezamenlijke actie van politie, justitie en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit was onderzoek door de landelijke recherche. Daarbij rees het vermoeden dat vis structureel buiten de boeken werd verhandeld. De vijf kotters kwamen tijdens het onderzoek in beeld net als de vishandelaren.

Het ging het om de verkoop van ondermaatse vis, maar ook handel in vissoorten als zeebaars waarvoor vangstbeperkingen gelden. ,Onze afdeling milieu had gezien dat er een aantal keren zwarte vis aan land was gebracht”, zegt politiewoordvoerder Thomas Aling van de Landelijke Eenheid. Het ging om ondermaatse vis, die niet voldoet aan de minimumlengte en waarvan het verboden is om ze te verhandelen. ,,Verschillende personen zijn toen gecontroleerd, waarna het onderzoek is verder gegaan. En dat heeft geresulteerd in de klapdag van afgelopen nacht.”

‘Zwarte vis’

Donderdagavond wachtte de politie het moment af waarop alle kotters hun vis gelost hadden bij de vismijn. Daarna werden vijf kotters aan de kade doorzocht. In vier kotters werden volgens de politie grote hoeveelheden ondermaatse vis gevonden. In deze schepen was ‘zwarte’ vis verstopt in verborgen ruimtes. Op het vijfde schip werd ook beslag gelegd omdat het tijdens het voorafgaande onderzoek in beeld was gekomen bij de opsporingsinstanties.

Totaal verrast

Voorzitter Kees van Beveren voorzitter van de Producentenorganisatie Delta Zuid is totaal verrast door wat de politie naar buiten heeft gebracht over de illegale praktijken in de visserij en de handel. ,,Verborgen ruimten om vis te bewaren? Ik heb daar echt nooit eerder van gehoord.” Volgens Van Beveren zijn dit soort praktijken op geen enkele manier goed te praten. ,,Dit is gewoon slecht voor onze sector. Volgende week hebben we bestuursvergadering. Dan zal er zeker over gesproken worden.”

Te kleine vis wordt vernietigd of vermalen

Vissers zijn verplicht hun ondermaatse vis aan boord gescheiden te houden van de vis die wel aan de vereiste minimumlengte heeft. De ondermaatse vis moet na aankomst in de haven net als de maatse vis aan land worden gezet en geregistreerd. De ondermaatse vis mag niet voor menselijke consumptie op de vismijn worden verkocht. Ondermaatse vis wordt later vernietigd of bijvoorbeeld verwerkt tot vismeel dat dient als dierenvoer.

De te kleine vis levert niet of nauwelijks wat op. Het is een kostenpost, want de in principe waardeloze vis neemt wel ruimte in aan boord. Als ondermaatse vis door handelaren buiten de officiële wegen om toch wordt verkocht om thuis of in een restaurant op het bord te belanden, valt er zwart wel wat aan te verdienen. Tegen deze illegale praktijken was de actie van vannacht gericht.

Aanlandplicht

Sinds jaren geldt in de visserij de aanlandplicht. Dat houdt in dat ondermaatse vis en vissen die als bijvangst in de netten belanden meestal niet meer direct overboord gezet mag worden. Alleen als de vis een redelijke kans op overleven heeft, mag ondermaatse vis weer de zee in. De regels hiervoor zijn vastgelegd in de Europese teruggooiplannen. De aanlandplicht werd ingevoerd om selectiever vissen te bevorderen, maar dat blijkt in de praktijk makkelijker gezegd dan gedaan.

Het illegaal verhandelen van vis onttrekt zich aan het oog van de controlerende instanties. ,,Dit bekent dat niet meer te garanderen is dat de vis hygiënisch is behandeld”, aldus de politie. Als er iemand ziek wordt van het eten van die vis is ook niet te achterhalen waar de vis vandaan is gekomen.

Meer dan 150 politiemensen?

De inzet van meer dan 150 politiemensen riep, ook op social media, veel vragen op. Was dat nu wel nodig? Politiewoordvoerder Thomas Aling kan zich voorstellen dat hier opmerkingen over gemaakt werden. ,,Maar het ging om het gelijktijdig doorzoeken van vijf schepen, in het donker. En je moet ook rekening houden met een reactie van omstanders. Om zeker te zijn dat we veilig konden werken moesten we duidelijk aanwezig zijn en waren er dus zoveel politiemensen nodig.”

