Wereld Niet Roken Dag: test je kennis over roken

Lancering spionagesa­tel­liet Noord-Ko­rea eindigt in zee, alarm gaat af in Japan en Zuid-Ko­rea

Noord-Korea heeft woensdagnacht een raket afgevuurd die een militaire verkenningssatelliet moet lanceren, zo meldt het Zuid-Koreaanse leger. Hierop werd het alarm geactiveerd in de stad Seoel en in de Okinawa-archipel, in het zuiden van Japan. Kort na de lancering crashte het toestel en belandde in zee.