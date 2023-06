Ruben over zijn exotische 'Ark van Noach': 'Alleen al een stokstaartje eet dagelijks duurder dan ik’

Ellen ten Damme in de herfst van haar leven: ‘Ik zeg er meteen bij: wat een afgekloven kutmeta­foor’

Ellen ten Damme schittert als 17de-eeuwse Zonnekoning in haar voorstelling Barock, waarmee ze met extra voorstellingen in november en december door het land tourt. Vivaldi’s De vier jaargetijden vormen een leitmotiv nu ze in de herfst van haar leven is aangekomen. ,,Ik zeg er meteen bij: wat een afgekloven kutmetafoor.’’