Politie jaagt op serieverkrachter, toch blijft ‘Koosje’ al 34 jaar onvindbaar

Eigenlijk is het onmogelijk. Als het een vooropgezet plan was, gaf niemand er een stuiver voor. Toch ontkomt ten zuiden van Eindhoven één man al drie decennia lang aan de politie. Het Eindhovens Dagblad mocht een paar jaar meekijken met het rechercheteam dat jacht maakte op de serieverkrachter van De Kempen.

1. Het oranje puntje in het duister

Mei 1989. Diep in het duister van het nachtelijke, Valkenswaardse platteland licht eventjes een oranje puntje op. Mireille* (19) ziet het in de verte terwijl ze doortrapt en druk kletst met haar vriendin Tanja* (18), achter op de bagagedrager. Het oranje stipje komt dichterbij. Ze fietst er over het fietspad langs de Luikerweg recht op af. Minuten later negeren automobilisten de twee meisjes die paniekerig zwaaiend over de weg rennen. Al snel trekken twee armen hen weer uit het zicht, het donker in.

Hun avond begon zo’n acht uur eerder. De twee meisjes uit dorpjes in de Randstad zetten hun tassen neer in een vakantiehuisje op recreatiepark De Kempervennen, net onder Valkenswaard. Ze hebben hun eindexamens achter de rug en komen een weekend lang hun diploma’s vieren.

De twee pakken rond middernacht een taxi naar de Markt van Valkenswaard, waar de kroegen als een lange muur van gezelligheid langs het plein staan, en stappen café Pot Belly Pub binnen. The Bangles hebben die weken met Eternal flame hun grote hit en dj’s draaien overal Me myself and I van De La Soul grijs. De meisjes belanden na een lift net over de grens in België in een discotheek en eindigen een paar gezellige uren later weer op de Valkenswaardse Markt.

Een fiets met het sleuteltje nog in het slot maakt een dure taxi overbodig. Mireille springt op het zadel, Tanja op de bagagedrager. Het is vier kilometer fietsen naar hun vakantiehuisje. Normaal gesproken een kwartiertje trappen, maar op dit late uur gaat alles iets langzamer.

Quote Ik ben mijn vriendin kwijt. Ze heeft me besodemie­terd ‘Koosje’ tegens slachtoffers

De provinciale Luikerweg is langs een liniaal tussen de rand van het dorp en de Belgische grens gelegd. Overdag een drukke route met forenzen en veel vrachtverkeer. Maar op dit tijdstip zijn ze alleen, tussen akkers en weilanden. De twee vriendinnen fietsen rond kwart over vier ’s morgens het dorp uit, over het riviertje de Dommel heen. Dan ziet Mireille in de verte op het fietspad het oranje puntje oplichten tussen de weilanden.