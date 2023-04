Politie houdt drie vishandelaren aan na grootscheepse actie bij vismijn Vlissingen

Bas Smit betaalt 5100 euro voor tekening Kees Momma van stadhuis Gouda: ‘Vader was geëmotio­neerd’

Duizenden euro’s legde hij er voor neer. Daarmee heeft Bas Smit een uiterst gedetailleerde pentekening van kunstenaar Kees Momma op de kop getikt. En wel die van het stadhuis in Gouda, de stad waar de BN’er is geboren en getogen. ,,In het echt is ‘ie nóg mooier.”