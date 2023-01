Onderzoeker: blijf Nederlanders informeren over gevaren water

Nederlanders blijven informeren over het gevaar van mogelijke overstromingen is zeventig jaar na de Watersnoodramp een "continue worsteling". Dat zegt Bas Kolen, onderzoeker aan de TU Delft en wetenschappelijk directeur bij waterkennisbureau HKV. "Voorbereiding voor als het misgaat blijft continu aandacht vragen van professionals. We moeten niet te snel denken dat ze het voor elkaar hebben", zegt hij.

Kolen, die in 2013 promoveerde op evacuaties na overstromingen, zegt dat Nederlanders zich weliswaar bewust zijn van het gevaar van water, maar zich vooral veilig wanen achter de dijken. "Dat het kan gebeuren en wat mensen moeten doen is een ontzettend lastige boodschap. Klimaatverandering leidt tot extra aandacht, maar door onze sterke dijken heeft vrijwel niemand ervaring met grote overstromingen en worden we niet met de neus op de feiten gedrukt.”

Volgens Kolen is communicatie de belangrijkste fase bij een ramp zoals een overstroming. "Via NL Alerts, radio, en televisie moeten veiligheidsregio's in de periode voordat de dijken breken communiceren hoe mensen een veilig heenkomen kunnen zoeken.”

Hoe belangrijk informatie bij een ramp is, weet de 92-jarige Annie Agasi-Snelders. Ze werkte in rampjaar 1953 als secretaresse van de hoofdingenieur-directeur bij Rijkswaterstaat. "Ik was toen 22 en zat op de afdeling nat, het water." In de nasleep van de ramp informeerde ze met het transcriberen van radiobulletins het aantal doden aan de hoofdingenieurs en directeur-generaal A.G. (Guus) Maris.

Ze herinnert zich met name het gebrek aan informatie: "Die was er niet. Vroeger deed je alles af met brieven en telefoontjes. Maar waar ik werkte had niemand een radio." Die werd voor haar toen geregeld. "Het was net na de oorlog, Nederland was aan het wederopbouwen. En alle telefoonlijnen met Zeeland waren geblokkeerd." Toen ze aan de directie vertelde dat er 1200 doden waren "schrokken ze er wel heel erg van", herinnert ze zich. "De sfeer was heel gespannen. Je kon niets doen omdat je bijna niks weet.”



Agasi-Snelders wil daarom meer aandacht voor watergevaar. "De zeespiegel stijgt, maar door droogte ontstaat ook laag water. Ik weet niet hoeveel mensen weg- en waterbouw studeren, maar dat is ook de toekomst.”

Volgens onderzoeker Kolen moet de vraag gesteld worden of we "echt alle mensen weten te bereiken" bij een nieuwe watersnoodramp. "En zijn we in staat tijdig de juiste boodschap te versturen?"