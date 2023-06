OM eist 30 jaar cel en tbs tegen John S. voor moorden in Vlissingen en Alblasserdam

Het OM vindt dat het advies van deskundigen moet worden opgevolgd om S. een tbs-maatregel op te leggen, zodat hij kan worden behandeld aan de persoonlijkheidsstoornissen waarmee hij kampt. In een lijvig rapport dat in het Pieter Baan Centrum (PBC) is opgemaakt, staat dat S. verminderd toerekeningsvatbaar was toen hij in de fout ging. Om die reden eist het OM geen levenslange celstraf tegen S, zei de officier. ,,Met de tbs-maatregel kan de regie worden gehouden over het leven van S.’’

De schietdrama’s vonden vorig jaar plaats. Eerst schoot S. op 4 mei in Vlissingen schoenmaker Johan Quist door het hoofd, nadat de twee via een chatroom voor homo’s met elkaar een seksafspraak hadden gemaakt. De geblinddoekte en vastgebonden Quist had in zijn winkel aan de Sint Jansstraat geen schijn van kans. Na de moord op Quist reisde S. naar Papendrecht, waar hij eerst overnachtte in een hotel om vervolgens de volgende dag toe te slaan op zorgboerderij Tro Tardi.

Ann-Sofie en Nathalie waren op slag dood. De toen 20-jarige Fleur en 12-jarige Roan raakten zwaargewond. S. belde na het drama zelf naar de alarmcentrale en klaagde in dat gesprek ook over hulp die hij zocht, maar naar eigen zeggen (onvoldoende) kreeg.

John S. legde al eerder bekentenissen af over de moorden. Hij sprak over beelden die in zijn hoofd rondgingen om ander iets aan te doen en vervolgens zichzelf om het leven te brengen. ,,Ik weet gewoon niet wat er me gebeurde.‘’

‘De verdachte wilde het wapen testen, maar waarvoor?’

De officier van justitie ging dinsdag uitgebreid in op het verloop van de drie dagen in mei waarop John S. dood en verderf zaaide. Ze vertelde hoe S. gruwelijke foto’s van Quist opstuurde naar Kirsten, met wie hij in het verleden een relatie had op zorgboerderij Tro Tardi. Vanwege die ongewenste verhouding was S. niet meer welkom bij Tro Tardi. ,,Verdachte heeft na jarenlange wrok bewust een wapen aangeschaft en dat uitgeprobeerd op een willekeurig slachtoffer’’, zei de officier over het neerschieten van Johan Quist. Ze vindt dat duidelijk is dat S. hem bewust van het leven heeft beroofd: vermoord dus.

,,De verdachte wilde het wapen testen, maar waarvoor?’’, ging haar collega verder. ,,Hij is na de moord op meneer Quist gaan zwerven, via Dordrecht en Papendrecht naar Alblasserdam. Hij wilde zelfmoord plegen, maar deed dat niet. Dat was een terugkerend patroon. We zetten daarom vraagtekens bij de verklaring van meneer S. om een einde aan zijn leven te maken bij de zorgboerderij, zoals hij zelf zei.” Voordat hij de trekker overhaalde op de zorgboerderij stuurde S. nog een dreigbericht naar ene Nikita en een mail naar de redactie van RTL Nieuws. In die mail biechtte hij de moorden op.

Volgens de officier van justitie kan er maar één conclusie zijn: ,,In 2017 is bij S. veel boosheid en wrok ontstaan tegen zijn ex-vriendin Kirsten, haar moeder en de zorgboerderij. Deze boosheid werd versterkt door afwijzing van andere vrouwen, gevoelens van onvrede over het zorgsysteem of het zorgpad dat hij bewandelde.’’ Volgens de officier ‘stuwde’ dat zijn wraakplan. Het OM vindt de moorden en twee keer pogingen tot moord in Alblasserdam ook zijn bewezen.

37 schadeclaims In de Rotterdamse rechtbank maakten nabestaanden van de slachtoffers en andere betrokkenen gisteren gebruik van hun spreekrecht en dienden letseladvocaten in totaal 37 schadeclaims (met een totaalbedrag van 1 miljoen euro) in. De 23-jarige Kirsten, met wie S. in het verleden een relatie had, beet het spits af en vertelde in een slachtofferverklaring hoe S. haar leven kapot heeft gemaakt. De nabestaanden van Johan Quist hielden het kort, omdat zij het verlies van hun man en vader in ‘alle rust’ willen verwerken. ,,Hoe de media over het leven van onze vader en man heeft geschreven is zeer belastend in een toch al zware tijd. Ons vertrouwen is beschadigd en daarom durven we en publiek niet uitgebreid gebruik te maken van ons spreekrecht”, zei een medewerker van Slachtofferhulp namens de familie. In alle verklaringen kwamen boosheid, verdriet en de waarom-vraag terug. ,,Mensen in mijn omgeving zeggen dat ik dankbaar en blij moet zijn dat ik het overleefd heb, maar zo voelt het voor mij niet’’, zei de 21-jarige Fleur die het drama in Alblasserdam overleefde. De 13-jarige Roan zei dat S. zijn leven heeft verpest. ,,Ik wil elke dag een kogelwerend vest dragen.’’ ,,Hoe is iemand in staat om het leven van een medemens te beëindigen?’’, zei de moeder van de omgekomen Ann-Sofie (16). ,,In het dossier heb jij het, John, over de ‘dooien’ en ‘zes kills’. Wat was je gevoel daarbij? Een computergame, het doorgeven van je score?’’ John S. hoorde alle indringende verklaringen stuk voor stuk gelaten aan. ,,Wat ik ook ga zeggen: ik kan het helaas niet terugdraaien.” Volledig scherm De arrestatie van John S. op 6 mei 2022. © Peter Stam

