OM eist 12 jaar cel voor neerschieten Goesenaar Onur (24)

Het Openbaar Ministerie eist celstraffen van 12 jaar tegen Middelburgers Akash H. (25) en Luay J. (22) voor het neerschieten van Onur Baglan (24) in Goes.

Het OM houdt beide mannen verantwoordelijk voor de schietpartij, die aan de Goese ondernemer het leven kostte in januari vorig jaar. De officier vindt dat er sprake is van doodslag in vereniging. ,,Een laffe daad omdat het slachtoffer in zijn rug is geschoten.’’

Dat H. het fatale schot loste op het parkeerterrein aan het Geldeloozepad in Goes staat vast. Maar het draaide woensdag in de Middelburgse rechtbank vooral om de vraag of hij daarvoor opdracht kreeg van medeverdachte J. Meerdere personen beweren - al dan niet van horen zeggen - dat het zo is gegaan, maar H. en J. spreken dat met klem tegen.

De twee Middelburgers gingen op 27 januari naar Goes, omdat J. een ruzie wilde uitpraten met Onur. Hij en de geboren Goesenaar kenden elkaar via twee zusjes, hun (ex-)vriendinnen. Onur en J. hadden een conflict over onder meer (nep)foto’s en filmpjes die door J. waren verspreid. Onur was ook boos over een appje, waarin J. iets over Onurs overleden vader had geschreven.

J. kreeg op de parkeerplaats klappen van Onur en toen stapte H. de auto uit en vuurde plots een kogel af. Volgens getuigen klonk het schot als dat van een alarmpistool.

‘Wraak voor een verloren gevecht’

In het onderzoek naar de precieze toedracht hecht het Openbaar Ministerie op sommige punten meer waarde aan verklaringen van getuigen dan van de verdachten, zei de officier. Bijvoorbeeld over wat er voor en na het schieten werd gezegd. In de visie van het OM schoot H. alleen omdat J. hem daartoe had aangespoord. ,,Het was wraak voor een verloren gevecht’’, zei de officier. Hij ging uitgebreid in op het verhaal van een getuige, die het misdrijf zag gebeuren. Hij zou J. ‘what the fuck, schiet hem’ hebben horen zeggen.

H. bekende woensdag dat hij geschoten had, maar dat het nooit de bedoeling was om hem om het leven te brengen. ,,Ik was meegegaan met Luay, maar niet als bodyguard zoals anderen beweren’’, vertelde H, die tussen zijn broek en onderbroek een wapen had verstopt. Daar wist J. volgens hem niks van. ,,Het wapen had ik voor mijn eigen veiligheid.’’

‘In blinde paniek geschoten’

H. zat in de auto, maar stapte uit toen J. werd aangevallen. ,,In blinde paniek heb ik toen geschoten maar heb niet gericht op zijn lichaam’’, zei H. De Middelburger vertelde er ook bij dat hij niet wist dat het vuurwapen geladen was. Onur, die al weg was weggelopen, werd geraakt in rug en hals en stierf later aan zijn verwondingen in het ziekenhuis, waar hij door zijn vrienden naartoe werd gebracht.

,,Ik heb in een fractie van een seconde gehandeld. Het was stom wat ik heb gedaan’’, zei H. ,,Het is een vreselijke gebeurtenis, Onur heeft dit niet verdiend, ook al had hij mijn vriend in elkaar geslagen. Ik verdien straf maar we hebben het niet samen gedaan.’’

Moeder van Onur: ‘Hij leefde als een vogel zo vrij’ Advocate Selma Kara las namens de moeder van Onur Baglan woensdag een slachtofferverklaring voor in de rechtbank. Ze ging daarbij onder meer in op het leed dat het gezin Baglan achter de rug heeft. In 2010 verloor ze al een zoon en in 2015 haar man. Beiden kwamen om door tragische ongevallen. ,,Onur was mijn jongste zoon, een grapjas. Hij leefde een leven als een vogel zo vrij… Wat voor mens ben je als een ruzie gaat uitpraten met een wapen? Onur had geen wapen. Wat ben ik als moeder trots op hem… Ik heb veel pijn, maar ben niet gebroken.’’ De moeder is trots hoe Onur eerst drie jaar lang een restaturant runde en later aan de slag ging met een autopoetsbedrijf. Ook Onurs broer Umut nam kort het woord. ,,Met verbazing kijk ik naar dit grote toneelstuk van deze verdachten. Het klopt niet wat ze zeggen. Dit accepteer ik niet. Ik ben eerst mijn broertje kwijtgeraakt, daarna mijn vader en nu Onur. Deze mannen hebben bloed van mijn broertje aan hun handen. Ik vraag u om de hoogste straf op te leggen.’’ Namens Onurs moeder en broer diende advocate Kara schadeclaims in van respectievelijk 27.144 euro en 17.500 euro.