Oekraïense president Zelensky opnieuw in Nederland: Rutte zegt levering F-16's toe

Nederland en Denemarken zullen een onbepaald aantal F-16 straaljagers aan Oekraïne leveren zodra aan de voorwaarden voor de overdracht is voldaan, zei Rutte tijdens een gezamenlijke persconferentie. Hij kon niet specificeren hoeveel F-16's ons land levert. De voorraad bestaat volgens hem uit 42 exemplaren. ,,Cruciaal voor de levering is dat de piloten goed opgeleid zijn en de infrastructuur voorbereid is’’, lichtte hij toe.

President Zelensky meldt op X, voorheen Twitter, dat hij met Rutte een overeenkomst heeft gesloten over het aantal F-16's. ‘De jachtvliegtuigen komen onze kant op zodra de piloten en technici hun opleiding achter de rug hebben. 42 straaljagers. En dat is nog maar het begin.’ Die opmerking is volgens een woordvoerder van de Rijksvoorlichtingsdienst te voorbarig. ,,Rutte heeft duidelijk aangegeven dat nog niet duidelijk is om hoeveel F-16's het gaat. Nederland vervangt de F-16 dan wel door de F-35, maar dat gaat stap voor stap. We hebben zelf ook nog F-16's nodig.’’

Het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken voegde eraan toe dat de leveringsvoorwaarden onder meer omvatten dat er ‘succesvol geselecteerd, getest en opgeleid Oekraïens personeel is.’ De toezegging door beide landen is de eerste echte belofte van F-16's voor de strijdkrachten van Oekraïne en komt twee dagen nadat de Verenigde Staten de Nederlandse en Deense autoriteiten toestemming hadden gegeven om straaljagers van Amerikaanse makelij aan de Oekraïense luchtmacht te leveren. Begeleid door Rutte inspecteerde Zelensky twee toestellen vliegtuigen in een hangar.

‘Hoofdonderwerp is F-16 om ons volk te beschermen tegen Russische terreur. Ook de Wereldvredestop (die Oekraïne in de herfst wil houden, red.) en gerechtigheid voor Russische misdaden staan op de agenda’, schreef Zelensky bij aankomst in Eindhoven op X, het vroegere Twitter. Het bezoek, dat om veiligheidsredenen zolang mogelijk geheim was gehouden, komt twee dagen nadat de Verenigde Staten de Nederlandse en Deense autoriteiten toestemming hadden gegeven om Amerikaanse F-16 straaljagers te leveren aan de Oekraïense luchtmacht. Begeleid door Rutte inspecteerde Zelensky twee toestellen vliegtuigen in een hangar.

Na de persconferentie reisde de Oekraïense leider verder. Uit veiligheidsoverwegingen wordt vooraf nooit bekendgemaakt waarheen.

Volledig scherm De Oekraïense president Volodymyr Zelensky (M) met demissionair premier Mark Rutte en een piloot voor een F-16 straaljager op vliegbasis Eindhoven. © AP

Zelensky en zijn vrouw Olena waren zaterdag nog in Zweden voor overleg met onder meer de Zweedse premier Ulf Kristersson. Zelensky liet na afloop op X weten dat beide landen in gesprek zijn over de mogelijke levering van Zweedse gevechtsvliegtuigen. Volgens de president zijn Oekraïense piloten al begonnen met het trainen op de Zweedse Gripen-vliegtuigen. ,,We hebben verdere stappen besproken om ze naar Oekraïne te verplaatsen.”

In juni zei de Zweedse regering dat ze Oekraïense piloten de kans zou geven om de door Saab gemaakte Gripen te testen, maar zei ook dat het haar vliegtuigen nodig heeft om Zweeds grondgebied te beschermen. Het gesprek tussen Kristersson en Zelensky volgt kort na de goedkeuring van de Verenigde Staten aan Nederland en Denemarken om F-16's te sturen naar Oekraïne.

Volledig scherm De Oekraïense president Volodymyr Zelensky en de demissionair premier Mark Rutte tijden hun persconferentie op vliegbasis Eindhoven. © AP

Nieuwe ‘visiteronde’

De nieuwe ‘visiteronde’ van Zelensky langs verschillende westerse bondgenoten maakt duidelijk dat Oekraïne zit te springen om extra luchtsteun in de strijd tegen de Russen. Het tegenoffensief verloopt moeizaam, tot nu toe lukt het niet om grote delen bezet gebied te bevrijden. Demissionair minister van Defensie Kajsa Ollongren liet vrijdag weten dat de F-16's niet op ‘heel korte termijn’ kunnen worden geleverd. Ze wilde ook niet kwijt hoeveel F-16's Nederland wil geven.

De Oekraïense minister van Defensie, Oleksii Reznikov, zei zaterdag dat de training voor Oekraïense F16-piloten is begonnen, maar voegde eraan toe dat het minstens zes maanden en mogelijk langer zou duren om ook ingenieurs en monteurs op te leiden. De training vindt plaats in Denemarken en Roemenië, zo verklaarden functionarissen van de coalitie van elf landen eerder. Kyiv verwacht dat enkele tientallen piloten zullen worden opgeleid maar zei vorige week niet te verwachten deze herfst of winter al F-16's te kunnen inzetten.

De Nederlandse Defensie is momenteel bezig de F-16 te vervangen. Daardoor zijn straks enkele tientallen exemplaren overtollig. Een eerder besluit om een flink aantal van deze vliegtuigen te verkopen aan het Amerikaanse bedrijf Draken International is door het kabinet ongedaan gemaakt.

Denemarken

Nederland geeft samen met de Denen leiding aan een coalitie van landen die Oekraïners leren vliegen met Amerikaanse F-16 gevechtsvliegtuigen. Die training vindt in Denemarken plaats. Ook Oekraïense ingenieurs en technici worden opgeleid.

Nederland gaf tot nu toe voor bijna 2 miljard euro militaire steun aan Oekraine. Samen met Duitsland leverde het onder meer pantserhouwitsers en 100 Leopard 1-tanks. Ook werden twee Patriot-systemen op transport gezet.

Zelensky bracht afgelopen mei een eerste bezoek aan ons land. Op 4 mei doorliep hij een druk programma, met ontmoetingen met onder meer koning Willem-Alexander. Hij vroeg toen om meer militaire steun aan zijn land, en om een tribunaal in Den Haag dat plegers van oorlogsmisdaden in Oekraïne, zoals de Russische president Poetin, moet berechten.

De agenda voor zijn huidige bezoek is een stuk korter. Voor zover bekend bezoekt Zelensky vandaag alleen de vliegbasis in Eindhoven.

