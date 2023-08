Het is Wereld Kattendag: spreek jij kattentaal? Test je kennis

Met één vuilniszak aan spullen kwam Norbert terug uit Slovenië na noodweer

Om tien over zes maandagavond stapten in Almelo de eerste twintig uit Slovenië gerepatrieerde vakantiegangers uit de bus. Het land werd afgelopen dagen geteisterd door hevige regenbuien dat aan vier mensen het leven kostte, onder wie twee Nederlanders uit Gouda. Onder de teruggekeerde reizigers is ook de familie Poort uit Oldenzaal. ‘De tent is met de inhoud weggedreven.’