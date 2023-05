Gevangenisstraffen van 15 jaar voor doodslag op Goesenaar Onur (24)

De rechtbank heeft gevangenisstraffen van 15 jaar opgelegd aan de Middelburgers Luay J. (23) en Akash H. (25) voor doodslag op Onur Baglan (24) uit Goes. Tegen het duo was 12 jaar cel geëist.

Hoewel H. vorig jaar het fatale schot loste, hield het Openbaar Ministerie beide mannen even verantwoordelijk voor Onurs dood. De rechtbank ging daarin mee en kwam met een vonnis voor ‘doodslag in vereniging’. De rechter ziet J. als medepleger, omdat hij de opdracht gaf om te schieten. Beide mannen moeten aan de nabestaanden van Onur een schadevergoeding betalen van ruim 25.000 euro .

Onur Baglan, H. en J. troffen elkaar op de avond van 27 januari aan het Geldeloozepad in Goes. De afspraak was gemaakt door Onur en J, die samen een ruzie wilden uitpraten. Het bleef op het parkeerterrein niet alleen bij woorden, want J. kreeg rake klappen van Onur.

Akash H., die nog in de auto zat, zag het gebeuren. Hij stapte uit, liep om het voertuig heen en vuurde vervolgens een pistoolschot af. In de rechtbank vertelde H. twee weken terug dat hij ‘in een fractie van een seconde’ en ‘in blinde paniek’ had gehandeld. Onur werd in zijn rug en hals geraakt, de officier van justitie sprak daarom van een ‘laffe daad’. De zwaargewonde Onur werd afgevoerd naar het ziekenhuis, waar hij niet veel later overleed.

Getuigen vertelden dat H. de trekker had overgehaald, nadat J. de opdracht had gegeven, maar beide Middelburgers ontkenden dat met klem. J’s advocaat Mark Dunsbergen zette grote vraagtekens bij het verhaal van de getuigen, omdat J. niet eens zou hebben geweten dat H. een wapen had meegenomen.

‘Verklaringen op geloofwaardige wijze’

De rechtbank is ervan overtuigd dat J. wel degelijk opdracht gaf aan H. om te schieten. Zwaarwegend is de verklaring van een getuige, die naast Onur stond toen hij werd neergeschoten. Die man vertelde kort na het schietincident aan Onurs neven hoe het was gelopen en dat H. had geschoten, nadat J. opdracht gaf. Op latere momenten verklaarde die getuige volgens de rechtbank steeds op ‘geloofwaardige wijze’. De rechtbank vindt dat hij en andere getuigen niet zijn beïnvloed door Onurs familie. ,,Zij hebben getuigen slechts willen aansporen om hun verhaal te vertellen bij de politie.’’

De rechtbank koos bewust voor een hogere straf dan door het OM was geëist. ,,Met de bestraffing van de verdachten hoopt de rechtbank anderen ervan te weerhouden om een vuurwapen bij zich te dragen en te gebruiken bij conflicten’’, zei de rechter.

