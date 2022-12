Cora moet moord op haar dochter ‘plekje geven’: ‘Het is m’n kínd dat is vermoord, dat kan ik niet’

Alberto Stegeman naar Hoge Raad na veroorde­ling nepbom bij legerbasis : ‘Gaan voor vrijspraak’

Tv-maker Alberto Stegeman gaat in cassatie bij de Hoge Raad, nadat het Gerechtshof hem in oktober een boete van 5000 euro oplegde, omdat hij in 2018 een nepbom plaatste op een militair terrein bij ‘t Harde. Dat bevestigt de programmamaker aan deze site na een uitzending van Shownieuws. Hierin sprak hij zijn voornemen uit: ,,Ik moet me blijven verdedigen.’’

27 december