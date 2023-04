Brandstichting bij twee huizen in Kapelle: ‘Gelukkig hoorden we de knal’

met videoEerst een knal, daarna vlammen. Bewoners van twee huizen aan het Schuttershof in Kapelle werden in de nacht zaterdag op zondag bruut uit hun slaap gewekt toen er brand uitbrak. ,,Gelukkig hoorden we de knal.’’

Het vuur ontstond even na half vijf in de erfafscheiding voor de garage, in of tussen zes kliko’s. De vlammen grepen snel om zich heen en bereikten ook de opbouw van één van de woningen. Om 5.27 uur werd het sein ‘brand meester’ gegeven.

,,We hoorden een knal en dachten dat er vuurwerk werd afgestoken’’, vertelt de bewoonster van één van de getroffen huizen. ,,Achteraf gezien zijn we blij dat er een knal klonk, want anders waren we niet uit bed gegaan en hadden we hier misschien niet meer gestaan.’’

Ramen en deuren zijn dichtgetimmerd

Nadat de bewoners van beide huizen in veiligheid waren gebracht, bleek uren later hoe groot de schade is. Van het ene huis zijn vooral de voordeur en gevel van de garage vernield, de andere woning is onbewoonbaar verklaard. Enkele ramen en deuren van beide panden zijn dichtgetimmerd. Van de kliko’s en het hek is alleen nog puin over.

De politie vermoedt dat er sprake is van brandstichting en is in overleg met de brandweer een onderzoek begonnen. In de omgeving zijn onder meer camerabeelden veiliggesteld. De gedupeerde bewoonster heeft geen idee wie er achter de brandstichting zou kunnen zitten. Een gerichte actie of tieners, die baldadig bezig waren? ,,Ik weet niks, heb zelf niemand gezien of gehoord, omdat ik lag te slapen.’’ Vijanden heeft de Kapelse sowieso niet ,,Ik ben een beminnelijk mens, iedereen mag er zijn.’’

De twee woningen liepen forse schade op.