2 jaar cel voor terrasrijder John D: ‘Nooit bekommerd om veiligheid van anderen’

John D. (51) had genoeg momenten om zich te beraden toen hij voor opschudding zorgde in Renesse en daar tot drie keer toe een vol terras opreed. ,,Telkens zette hij zijn handeling door’’, zei de rechter vrijdag. Hij legde de voormalig kickbokser uit Hellevoetsluis 2 jaar cel op en een rijontzegging van 3 jaar.

Van een gemoedsopwelling was op de vroege ochtend van 24 augustus vorig jaar volgens de rechter totaal geen sprake. De boomlange D. wist precies waarmee hij bezig was. ,,Hij was vastberaden om zijn plan uit te voeren en heeft zich geen moment bekommerd om de veiligheid van anderen’’, sprak de rechter. ,,Dergelijk uitgaansgeweld zorgt voor een gevoel van onveiligheid bij anderen.’’

Twee weken geleden, toen de zaak inhoudelijk werd behandeld, wilde D. zelf weinig kwijt over wat hem zo boos maakte tijdens bewuste nacht. Hij was inderdaad fout, en het was nooit zijn intentie geweest om woedend het terras op te rijden, zei D. in de rechtbank. Hij was naar café De Zoom gekomen voor een gesprek met eigenaar Jeroen Giele, maar het liep totaal anders.

Schermutseling met portiers

Op videobeelden die de rechter afspeelde, was te zien hoe D. wegliep bij café de Zoom (hij was weggestuurd door Giele) en naar binnen wilde gaan bij het tegenover gelegen De Stulp. Daar kwam het tot een schermutseling met portiers, die hem weg wilden hebben. Over en weer werd geschopt en geslagen. D. droop woedend af om vervolgens in een zwarte Ford terug te komen.

Met het voertuig reed hij eerst het terras op Van de Stulp en daar twee keer dat van De Zoom. Een bezoekster werd geraakt, maar kon erger voorkomen door weg te springen. Een ander liep ook letsel op. Cafébezoekers bekogelden de wagen met glazen. D. reed vervolgens weg en kwam lopend terug, met in zijn hand een beitel. Volgens getuigen sloeg hij oertaal uit en dreigde D. iedereen iets aan te doen.

Vooral Jeroen Giele moest het ontgelden. ,,Je hebt verkeerde keuzes gemaakt. Ik maak je dood, Jeroen’’, las de officier van justitie twee weken terug voor. ,,Drie keer moest willekeurig uitgaanspubliek het buitensporige geweld van de heer D. zonder enige reden ondergaan”, zei de officier van justitie over D’s actie. ,,Velen zijn doodsbang. De angsten bevestigen wat ik op de beelden heb gezien: een aanslag.”

Volgens de rechtbank is het niet aan de D. te danken dat de gevolgen beperkt zijn gebleven en waren er genoeg moment om op andere gedachten te komen. De rechter vond bewezen dat D. met voorbedachten rade bezig was en schuldig is aan twee pogingen tot zware mishandeling.

John D. werd in 2017 in België veroordeeld voor een zware mishandeling. Hij pleegde het geweldsdelict als portier van discotheek Lagoa in Menen, in de buurt van Kortrijk. De Belgische rechter legde D. destijds een celstraf van 30 maanden op en betaling van 1200 euro boete.