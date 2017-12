Zwarthoed: We zijn wereldkampioen keepers bekritiseren

Door Tim Niemantsverdriet



Na een prima eerste helft was er ook bij Zwarthoed (35) een momentje van twijfel: was de 1-2, een vrije trap van Younes Namli in de korte hoek, niet houdbaar? ,,Nee”, volgens de keeper zelf. ,,Ik heb ‘m inmiddels teruggezien, die bal was onhoudbaar. Ik zag ‘m pas laat, en hij valt dan precies in de kruising. Gewoon fantastisch genomen.”



Heel verrast was hij niet, dat er discussie ontstond over het moment. ,,Nederland is wereldkampioen keepers bekritiseren. Daar wel in. Het is hier heel makkelijk: keepers kunnen er geen klote van. Een spits mag er vier missen, als ‘ie er maar eentje scoort. Dan is hij de held. Toen ik begon, was dat nog veel minder. Mijn zoon is ook doelman, bij RKAV Volendam. Ik heb hem wel gezegd: 'weet waar je aan begint'. Het is alles of niets voor keepers. Maar dat maakt het ook wel weer mooi.”