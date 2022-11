Zwarte Pieten bij Volendam-FC Utrecht wekken woede bij Xavier Mbuyamba: ‘Die horen hier niet’

Ajax-trai­ner Alfred Schreuder vreest niet voor zijn job: ‘Dat heb ik niet in de hand’

Alfred Schreuder is niet bang dat hij onder de druk bezwijkt bij het dolende Ajax. Zo stelde de coach na de 2-2 tegen Vitesse, waar zijn ploeg in zijn ogen ‘ook met 8-2 had kunnen winnen’. Steven Berghuis sprak van een ‘verdiende uitslag’. ,,Het moet over de hele linie een stuk beter.”

10 november