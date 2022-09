Zwak Vitesse moet genoegen nemen met gelijkspel tegen Volendam

Na een rustige openingsfase was het Volendam die verraste met de voorsprong. De ploeg van Wim Jonk profiteerde in de 21ste minuut van slordig balverlies van Vitesse op het middenveld en bracht Robert Mühren in stelling. De ervaren spits kreeg de bal na twee pogingen achter doelman Scherpen, maar leek veel hulp te krijgen van Vitesse-verdediger Carlens Arcus. Dankzij het doelpunt ging Volendam voor het eerst sinds 2004 met een voorsprong de rust in bij een uitwedstrijd in de eredivisie.