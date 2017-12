Zuid-Amerikaanse furie in de Grolsch Veste: Cuevas versus Neres

Laat David Neres maar komen vanavond. Cristián Cuevas tovert niet voor het eerst zijn glimlach tevoorschijn als hij aan de duels met de rechtsbuiten van Ajax denkt, twee weken geleden. Dat was een gevecht tussen twee Zuid-Amerikanen, Chili versus Brazilië, een wedstrijd in de wedstrijd, hard tegen hard. Soms op het randje, soms er overeen. ,,Hij gaf mij in de eerste helft een beuk en ik gaf er meteen een terug. Toen was de toon gezet", zegt Cuevas. ,,Hij probeerde me de hele avond uit de tent te lokken. Ik heb hem in het Portugees allerlei dingen toegeroepen, maar hij heeft niets teruggezegd. Helemaal niets. Dat vond ik wel knap van hem. Ik denk dat hij verrast was dat hij in zijn eigen taal werd aangesproken."

Temperament Twinkelende ogen, een ondeugende grimas: Cuevas houdt van dit soort confrontaties. En hij niet alleen. ,,Dat temperament zit in de genen van elke Zuid-Amerikaan. Wij hebben een natuurlijke agressie in ons spel", zegt hij. ,,De kinderen in Europa hebben meestal een heel goed toekomstperspectief. Kijk hier eens om je heen en zie hoe goed alles is geregeld. Bij ons moeten we vanaf dag 1 overleven. Ook in het voetbal. Elke voetballer in Zuid-Amerika wil naar Europa. Dat is de droom, en daar moet alles voor wijken."

Eerst wacht hem woensdagavond weer dat Zuid-Amerikaanse onderonsje met de rechterspits van Ajax. ,,Het is niet zo dat Chilenen en Brazilianen elkaar naar het leven staan, maar er is wel rivaliteit tussen de twee landen", zegt hij.



Het vuur in Cuevas is in elk geval alweer aangewakkerd. ,,Wij hebben het Ajax twee weken geleden al heel moeilijk gemaakt. Ze hebben weinig afgedwongen. De beste kansen waren voor ons. Ik ben er van overtuigd dat we ze nu kunnen pakken. Zeker in Enschede, met het publiek er achter. De sfeer in De Grolsch Veste is bijna Zuid-Amerikaans."