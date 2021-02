Zou er iemand bij Ajax zijn die zegt: ‘Tadic, we zijn geen kleuterklas’

Samenvatting Zestiende plek lijkt hoogst haalbare voor ADO na gelijkspel tegen RKC

27 februari ADO Den Haag is er niet in geslaagd om dichter bij concurrent RKC te komen. In het onderlinge duel in Den Haag bleef het 0-0. Daardoor lijkt de ploeg van trainer Ruud Brood zich definitief te moeten richten op de zestiende plek in de eredivisie. Het gat met de veilige vijftiende plaats blijft acht punten.