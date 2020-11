Zorniger één van de drie kandidaten voor opvolging Hofland bij Fortuna

Alexander Zorniger is in beeld bij Fortuna Sittard om de ontslagen Kevin Hofland op te volgen. De Duitse trainer was afgelopen zomer ook kandidaat bij FC Twente, dat uiteindelijk koos voor Ron Jans.

Zorniger, die ook oefenmeester was bij RB Leipzig en VfB Stuttgart, was de afgelopen vier seizoenen werkzaam bij de Deense topclub Brøndby IF.

Ook de Turkse Duitser Tayfun Korkut is kandidaat bij Fortuna. Hij was onder meer coach bij Hannover 96, 1. FC Kaiserslautern, Bayer Leverkusen en VfB Stuttgart. Bij die laatste drie clubs was de voormalig Turks international slechts enkele maanden werkzaam.

Ook Sjors Ultee, die samen met Kevin Hofland leidde en graag wil aanblijven, is een optie voor de clubleiding van Fortuna. ,,Ik doe nu wat ik leuk vind en waar ik denk ik ook goed in ben”, zei Ultee bij FOX Sports voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen Feyenoord. ,,Nu het eenmaal zo ver gekomen is, wil ik ook wel blijven.”