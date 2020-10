Zorgen bij PSV om corona-uitbraak: ‘Moeten we doorspelen als iemand van ons op de ic komt?’

,,Op dit moment hebben onze spelers geen symptomen gehad. Wat gebeurt er als een van ons ziek wordt, in het ziekenhuis komt en op de intensive care komt? Denken we dan nog altijd dat we verder moeten gaan met voetballen? Het baart me zorgen. Op het moment breidt het virus zich in onze ploeg volledig oncontroleerbaar uit. We doen alles wat we kunnen en houden ons aan alle regels en bij de vorige test hadden we toch weer drie nieuwe gevallen.”



Nu al is duidelijk dat enkele spelers van PSV afgelopen week met het corona-virus in het lichaam met de groep hebben getraind, omdat de uitslagen van de testen een dag op zich laten wachten. Dat is zeker niet tegen de regels, maar het is wel duidelijk dat de ‘voetbalbubbel’ op deze manier niet goed werkt. Het is bepaald niet ondenkbaar dat er maandag weer nieuwe besmettingen bij PSV opduiken.